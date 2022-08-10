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Эксперты Роскачества развеяли популярные мифы о цифровой безопасности

Лала Манушакян
Общество
Эксперты Роскачества развеяли популярные мифы о цифровой безопасности
Фото: depositphotos

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали о популярных заблуждениях в сфере цифровой безопасности. В первую очередь они развеяли миф о том, что антивирусы могут полностью уберечь пользователя от киберугроз.

— Серверы поставщиков антивирусного ПО также могут быть уязвимы и подвергаться хакерским атакам. К тому же важно, какое именно программное обеспечение для кибербезопасности вы выбираете. Всегда выбирайте надежных разработчиков с именем и репутацией. Не экономьте на безопасности: лучше один раз оформить платную подписку, чем переплатить в будущем за новый софт или «железо», — отметили в сообщении.

В Роскачестве подчеркнули, что сложные пароли также не смогут обезопасить цифровые аккаунты. Помимо этого, следует помнить, что все веб-сайты используют файлы cookie, которые предназначены для отслеживания интернет-активности пользователя.

Эксперты также пояснили, что заклеенная камера устройства не обезопасит от взлома кибермошенниками. Если хакеры взломали камеру владельца, им не составит труда получить доступ и ко всему остальному, что есть на вашем устройстве, передает пресс-служба ведомства.

До этого эксперт по кибербезопасности Урван Парфентьев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как понять, что твои личные данные оказались в открытом доступе, и как их защитить.

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