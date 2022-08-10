Вирусолог посоветовала невакцинированным и пожилым россиянам начинать носить маски

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Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в России можно назвать ожидаемым. По ее мнению, важно вовремя ревакцинироваться и не забывать о мерах предосторожности.

Специалист отметила, что людям стоит привыкать к коронавирусу как к сезонной инфекции. Симптоматика будет менее острой, но число заражений периодически будет расти.

Она подчеркнула, что единственный способ, который может помочь переболеть легко, без последствий, — это вакцинация. Задуматься о ревакцинации стоит, если человек делал прививку или переболел более чем полгода назад.

— Что касается масок, я бы уже советовала людям пожилого возраста в общественных местах надевать маски. Уже пора. Особенно это касается людей, которые являются антиваксерами и которые не имеют прививок, — подчеркнула она в комментарии RT.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией во всем мире выросла за последнюю неделю на 3 процента, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ФАН.

До этого кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что появившийся в человеческой популяции коронавирусный штамм «ниндзя» не способен нанести серьезного вреда инфицированному. В настоящее время у большинства людей сформировался хороший иммунитет к коронавирусу.