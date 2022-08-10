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Сомнолог перечислила главные ошибки в борьбе с бессонницей

Ирина Игнатенко
Общество
Сомнолог перечислила главные ошибки в борьбе с бессонницей
Фото: Unsplash

Самая распространенная ошибка при бессоннице — проводить долгое время в постели с сильным желанием поскорее уснуть. Об этом рассказала врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко.

Подобное поведение повышает тревожность, начинает действовать гормон стресса кортизол — человеку становится еще сложнее заснуть.

Кроме того, кровать начинает ассоциироваться с бессонницей, и, ложась в нее, человек заранее боится, что не уснет.

Сомнолог также не советует пить на ночь алкоголь. Он, возможно, позволит быстро заснуть, но с большой вероятностью сон оборвется во второй половине ночи. К тому же из-за спиртных напитков человеку на следующий день будет еще сильнее хотеться спать, его ожидают сложности с концентрацией внимания.

По мнению сомнолога, не помогут справиться с бессонницей и успокаивающие травяные препараты на основе валерианы, ромашковый чай и подобные им средства.

Для нормализации сна необходимо соблюдать ряд правил: выключать в спальне свет, устраивать тишину, отказаться от кофеина во второй половине дня, а также курения сигарет перед самим ночным отдыхом, передает Москва 24.

20 июля сообщалось, что на фоне жаркой погоды у человека может развиться бессонница. Врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов дал советы для нормализации сна при высокой температуре.

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