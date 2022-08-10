«Леруа Мерлен» горит на Автозаводской

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Лихачёва, 15 Карта всех событий

В Даниловском районе Москвы произошел пожар на втором этаже административного здания. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного МЧС в среду, 10 августа.

По данным пресс-службы, на проспекте Лихачева произошло возгорание в 18-этажном доме № 15. По предварительным данным, пожар возник в помещении строительного магазина.

Людей эвакуировали до прибытия пожарных. Площадь возгорания и подробности о пострадавших уточняются.

Во вторник, 9 августа, пожар произошел в доме № 28 на Бутырском Валу. Из огня спасли двух человек.