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«Леруа Мерлен» горит на Автозаводской

Степан Жирнов
Происшествия
«Леруа Мерлен» горит на Автозаводской
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Лихачёва, 15 Карта всех событий

В Даниловском районе Москвы произошел пожар на втором этаже административного здания. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного МЧС в среду, 10 августа.

По данным пресс-службы, на проспекте Лихачева произошло возгорание в 18-этажном доме № 15. По предварительным данным, пожар возник в помещении строительного магазина.

Людей эвакуировали до прибытия пожарных. Площадь возгорания и подробности о пострадавших уточняются.

Во вторник, 9 августа, пожар произошел в доме № 28 на Бутырском Валу. Из огня спасли двух человек.

МЧС Москва Пожары Даниловский район Южный административный округ (ЮАО)
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