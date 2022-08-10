Институт Генплана вместе с «Винзаводом» организуют воркшоп на фестивале «Открытый город»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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В рамках фестиваля «Открытый город – 2022» Институт Генплана Москвы в коллаборации с Центром современного искусства «Винзавод» станет организатором воркшопа «Москва вокзальная». Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе Москомархитектуре.

Тема фестиваля «Открытый город – 2022», ежегодного образовательного проекта Москомархитектуры, который проходит с 2016 года по инициативе главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, — «Больше, чем архитектура». Тему фестиваля раскроют лекции, вебинары, экскурсии и воркшопы.

Уточняется, что среди кураторов воркшопа: руководитель АПО территориального развития Института Генплана Александр Котенков, сооснователь биеннале «Артмоссфера», арт-директор «Винзавода» Сабина Чагина, а также заместитель начальника мастерской регионального развития Института Генплана Вероника Сычева.

К участию в воркшопе приглашаются студенты российских вузов по специальностям: архитектура, градостроительство, территориальное развитие, искусство, журналистика.

Участники проведут анализ застройки, качества благоустройства, озеленения и инфраструктуры, а затем предложат свои варианты того, как можно изменить привокзальное пространство при помощи грамотной планировки и уличного искусства.

Результатом этой работы станет проект творческого переосмысления территории, примыкающей к Белорусскому вокзалу, в виде архитектурно-художественной инсталляции.

В период с 28 сентября по 5 октября пройдет всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!». Открытие контрольной состоится 28 сентября на площадке Yota Arena. Для посетителей подготовили различные лекции, мастер-классы и многое другое. К участию приглашаются учащиеся школ и вузов, а также сотрудники компаний со всей России.