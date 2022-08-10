Рождество святителя Николая Чудотворца: что можно и чего нельзя делать 11 августа

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Рождество святителя Николая Чудотворца в нашей стране отмечается 11 августа. Решение праздновать его было принято совсем недавно — в память о Николае и его добрых делах. О том, что можно делать в этот день, — в материале «Вечерней Москвы».

По словам священника Николая Савченко, главный праздник в честь святителя Николая Чудотворца отмечается 19 декабря. Однако день перенесения его мощей с места захоронения в городе Мира на территорию Италии — 22 мая — принято считать вторым днем праздника.

— В России Рождество Николая Чудотворца отмечается 11 августа. Празднование этого дня пришло из народа, — пояснил Савченко.

Священник рассказал, что Николай Чудотворец помогает преодолевать трудности, оказывает помощь детям и оберегает моряков.

Савченко поделился также тем, что рекомендовано делать в этот день.

— Рекомендуется хранить во всех делах умеренность и простоту, стараться помочь тому, кто в этом нуждается, а также наполнять свой день полезными делами, а не развлечениями. А вот от увеселений, напротив, в этот день желательно воздержаться, — заключил собеседник «ВМ».

Кроме того, «Вечерняя Москва» узнала о народных традициях, которых придерживаются в этот день. Согласно народным приметам, в эту дату запрещено ломать и рубить ветки калины.