Фабрика IKEA в Ленинградской области возобновит работу с сентября

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Профсоюз завода «ИКЕА Индастри Тихвин» в Ленинградской области сообщил о возобновлении работы предприятия с 1 сентября. Зарплата работников составит 90 процентов от оклада.

— Будут работать две смены, неделя через неделю. Оплата — 90 процентов от оклада. В таком режиме предприятие будет, ориентировочно, работать до нового года, — говорится в сообщении пресс-службы профсоюза.

Кроме того, с сентября по декабрь сменится модель оплаты труда работников. Так, за простой будет выплачиваться не менее 2/3 оплаты труда, но не более 80 процентов, говорится на странице профсоюза в социальной сети «ВКонтакте».

Однако, по имеющейся у РИА Новости информации, властям региона информация о возобновлении работы предприятия не поступала. Кроме того, еще в июле правительство Ленинградской области сообщило, что 50 процентов работников завода будут уволены по соглашению сторон.

В начале августа IKEA не подтвердила информацию о том, что сеть готовится к возобновлению работы в России. По информации пресс-службы, руководство ретейлера не прорабатывает данный вопрос.

Председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «ВМ» выразил мнение, что IKEA «могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в России», как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс». По его словам, у шведского ретейлера в РФ локализовано порядка 70 процентов ассортимента товаров.