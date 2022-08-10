Пожар в «Леруа Мерлен» на Автозаводской потушен

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Лихачёва, 15 Карта всех событий

Пожар в «Леруа Мерлен» полностью потушен. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в среду, 10 августа.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Пожар в строительном магазине, который расположен на проспекте Лихачева, начался в середине дня в среду, 10 августа. По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже 18-этажного здания.