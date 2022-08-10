Собянин рассказал о работе Центра поддержки промышленности столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Для помощи предпринимателям в столице работает Центр поддержки промышленности, он занимается в том числе вопросами логистики и подбора поставщиков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 10 августа.

— Одной из главных задач для правительства Москвы остается всесторонняя помощь бизнесу. Так, открытый весной Центр поддержки промышленности решает самые разные вопросы: логистики, подбора поставщиков, локализации производств, маркировки и так далее. За помощью обратились уже около 190 предприятий, — отметил глава города.

Мэр добавил, что центр помог в перевозке инсулина в столицу. По его словам, фармкомпания обратилась с просьбой организовать оперативную перевозку лекарства. Сотрудники центра связались с грузовой авиакомпании «Волга — Днепр» и она помогла в перевозке препаратов.

В своем Telegram-канале Собянин также написал, что город планирует продолжить сотрудничество с авиакомпаний. Она может быть задействована в перевозки сырья московских предприятий.

До этого мэр рассказал, что в этом году в одном из крупнейших промышленных кластеров Москвы, индустриальном парке «Руднево», будет создано более трех тысяч новых рабочих мест. На его территории будет введено 120 тысяч квадратных метров площадей для высокотехнологичных производств.