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Академия Музея Победы запустит новый цикл образовательных программ

Евгений Белоусов
Город
Академия Музея Победы запустит новый цикл образовательных программ
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В сентябре в Академии Музея Победы стартует новый цикл курсов повышения квалификации. Их участниками могут стать педагоги из Москвы и регионов России. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе музея.

— На курсах мы рассказываем о современных тенденциях в экспозиционной деятельности. После завершения программы каждый педагог приобретет практический опыт, который сможет применить в своей образовательной организации, — рассказал руководитель проекта Артем Шилин.

Уточняется, что всего с сентября по декабрь запланировано семь программ. На них слушатели узнают, как включить музей в работу по патриотическому воспитанию, смогут создать виртуальную страницу школьного музея и многое другое.

Курсы реализуются в дистанционном формате, что позволяет подключаться слушателям со всей России. Каждый курс предполагает активное взаимодействие с педагогами в онлайн-формате и самостоятельную работу.

Также в Музее Победы 20 августа пройдет семейный фестиваль «День фронтовой собаки». Мероприятие посвящено подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Гости праздника увидят современных четвероногих героев России: свои умения продемонстрируют питомцы Росгвардии и МВД.

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