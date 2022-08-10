Танцевальные вечера пройдут под открытым небом в Музее Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Бесплатные мастер-классы по танго и танцевальные вечера стартуют в столичном Музее Победы с 14 августа по воскресным дням. Об этом сообщили в пресс-службе музея в среду, 10 августа.

— В филиале Музея Победы — музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» 14 августа стартует цикл мастер-классов по танго. Каждое воскресенье посетителям музея предлагают бесплатно присоединиться к занятиям по танцам от преподавателей клуба «Планетанго». Предварительной регистрации не требуется, — отметили в ведомстве.

Посетители музея смогут обучиться специфике танца под руководством опытных преподавателей. Трехчасовые занятия проведут Владислав Курилко и Виктория Цивинская, призеры чемпионата России — 2022, вице-чемпионы Москвы — 2022.

Мастер-классы будут проходить на площадке под открытым небом, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в пресс-службе сообщили о проведении семейного фестиваля «День фронтовой собаки» в Музее Победы 20 августа. Мероприятие будет посвящено подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны.