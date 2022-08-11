Пик метеорного потока Персеиды исполняет желания: что обязательно нужно сделать 12 и 13 августа

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Пик метеорного потока Персеиды можно будет увидеть в небе над столицей 12 и 13 августа. О том, как предстоящий «звездопад» повлияет на жизни людей, «Вечерней Москвы» рассказала ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова.

По ее словам, считается, что энергия, создаваемая метеоритными дождями, оказывает на людей особенное воздействие. При этом ясновидящая уточнила, что на эти «ливни» влияют созвездия, из которых они исходят.

— Поскольку эти «ливни» исходят из некоторых созвездий, они должны иметь характеристики, связанные с этим созвездием, и событие должно иметь соответствующее воздействие. Кроме того, даже после испарения метеора вещество, которое он приносит с собой, «усваивается» атмосферой Земли, поэтому нельзя полностью игнорировать его влияние, — пояснила Кажетта.

Она также отметила, что пик метеорного потока Персеиды очень подходит для исполнения желаний.

— Метеорный поток Персеиды — это время проявить наши истинные желания, мы должны вспомнить о наших самых искренних мечтах и вернуть к жизни те из них, от которых мы несправедливо отказались. Он символизирует духовный подъем и обретение мудрости. Одно из главных влияний, которое можно описать астрологически — это перемены и трансформация, как и при любом лунном или солнечном затмении. Метеорный поток приносит новую энергию и надежду на новые захватывающие события, — рассказала ясновидящая.

При этом Кажетта подчеркнула, что желание нужно загадывать вслух, поскольку сильная голосовая вибрация дает соизмеримый эффект.

— Увидев падающие метеор на небе, произнесите ритуальную рифму или просто загадайте желание прямо на месте. Следует ли произносить желание вслух или тихо про себя? Чем сильнее вибрация, тем сильнее эффект: поэтому произносите вслух при возможности. Необязательно быть одному. Если при проведении этого ритуала будут присутствовать другие люди, стеснение может удержать вас от желания чего-то неподобающего, поэтому поступайте так, как вам комфортнее, — разъяснила шаманка.

Помимо этого, человеку стоит формулировать свои желания четко и рационально, уточнила Кажетта. Например, вместо «хочу вернуть о бывшего», попробуйте загадать: «Мои следующие отношения будут гармоничными и долговечными». Вместо «Я хочу много денег» стоит сказать: «У меня полно энергии, чтобы найти более высокооплачиваемую работу и сколотить состояние», заключила ясновидящая.