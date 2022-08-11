Пожар произошел в воинской части в Подмосковье на площади 1200 »квадратов»

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Пожар произошел в воинской части № 52116 на Восточной улице в Долгопрудном. Об этом в четверг, 11 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что в 01:15 поступил сигнал, 36 человек эвакуировались до прибытия на место происшествия сотрудников МЧС.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

— Привлекается 37 человек и 9 единиц техники, — рассказали в ведомстве.

Из здания эвакуированы 50 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар локализован.

11 августа здание пиццерии загорелось на юге столицы. Пожар случился на улице Алма-Атинская, 3. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.