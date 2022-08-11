Почему Святителя Николая назвали Чудотворцем

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

11 августа отмечается Рождество святителя Николая Чудотворца. Его личность связана с множеством добрых дел. «Вечерняя Москва» узнала у священника, почему он был назван Чудотворцем.

По словам священника Николая Савченко, святитель Николай является самым почитаемым из святых. Он представал перед людьми как простой человек, который старается совершать добрые дела.

— Именно Николай Чудотворец собирал пожертвования для того, чтобы спасти трех девушек от долгового рабства. Собранные мешочки с золотыми монетами он бросал в окно, показывая этим, что он готов трудиться и экономить ради ближнего своего и ради того, чтобы помочь человеку преодолеть беду, — рассказал Савченко.

Также он отметил, что возникновение Санта-Клауса и традиция дарения новогодних подарков связаны с личностью святителя Николая. Кроме того, Николай Чудотворец является прообразом Санта-Клауса.

Как подчеркнул священник, святитель Николай совершал множество чудес, по этой причине и был признан Чудотворцем.

— Он помогал морякам предотвращать бури, спасал людей, которые были незаконно приговорены к смерти. Помогал тем, кто находился в трудном финансовом положении, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Также священник рассказал, какое влияние оказал Сергей Радонежский на историю нашего Отечества. По его словам, он способствовал сплочению и единению людей.