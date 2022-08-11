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Возле станции БКЛ «Давыдково» появился современный парк

Евгений Белоусов
Город
Возле станции БКЛ «Давыдково» появился современный парк
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Давыдково Карта всех событий

Современный парк с удобными прогулочными маршрутами и зонами отдыха появился в рамках благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Давыдково» на западе столицы. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В ходе реализации программ благоустройства особое внимание уделяем открытию в районах новых парков в шаговой доступности от жилой застройки, — рассказал он.

По словам заместителя мэра, за последние 10 лет в Москве было реконструировано и создано 886 парковых и зеленых территорий, еще одно комфортное пространство появилось теперь в районе Фили-Давыдково возле «Давыдково».

Парк располагается на территории Козловского леса. Поэтому при разработке специалисты старались максимально сохранить природную составляющую, но при этом добавить пространству функциональности.

В парке были сделаны удобные тротуары и дорожки, часть тропинок выполнили из деревянного настила, поставили скамейки для отдыха, обустроили детские площадки и зоны с уличными тренажерами.

Для безопасности горожан установили более 130 энергоэффективных фонарей. Кроме того, в парке высадили около 80 деревьев и более 620 кустарников, заключил Бирюков.

В конце июля в Щукинском парке и во Всехсвятской роще установили киоски и бельчатники в рамках реабилитации зеленых территорий. Дизайн новых бельчатников и киосков создали, взяв за основу фотографии утраченных парковых беседок середины прошлого века. У построек есть схожие элементы, тем самым удалось поддержать стилистическое единство мест отдыха.

Петр Бирюков Большая Кольцевая линия (БКЛ) Парки Район Фили-Давыдково
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