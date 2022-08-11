Нацпроект «Производительность труда» поможет нарастить объемы выпуска молочных сосисок в Москве

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Один из крупнейших производителей мясных деликатесов и колбас в Москве в рамках проекта «Производительность труда» планирует в ближайшие полгода увеличить выработку до десяти процентов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, Кирилл Пуртов в четверг, 11 августа.

— В ходе реализации проекта эксперты федерального и регионального центров компетенций проведут мероприятия по оптимизации производственного потока молочных сосисок «Дымов ГОСТ». Инструменты бережливого производства, которому сейчас обучаются сотрудники предприятия, позволят выявить и устранить ключевые потери и увеличить выработку не менее чем на десять процентов. Сейчас команда фокусирует внимание на сокращении времени протекания процесса производства. Планируется, что цикл от входа сырья до выхода готовой продукции сократится с текущих 48 часов на 5 процентов, — рассказал Пуртов.

Отмечается, что предприятие является одним из наиболее динамично развивающихся среди российских производителей колбас и мясных деликатесов. Продукция изготавливается в строгом соответствии с ГОСТ 23670-2019 и реализуется по всей России, а также в странах СНГ.

Нацпроект «Производительность труда» стартовал в Москве еще в 2021 году. За время существования проекта поддержка была оказана уже 561 предприятию.

Ранее в августе Пуртов сообщил, что столичный производитель оборудования специальной связи в течение трех месяцев увеличит выработку более чем на 10 процентов в ходе реализации национального проекта «Производительность труда».