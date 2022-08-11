Ефимов: Участок бывшей промзоны в Отрадном реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

Фото: Пресс-служба

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

Участок бывшей промышленной зоны «Владыкино» площадью почти 7,2 гектара реорганизуют по проекту комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы». Об этом в четверг, 11 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Территория площадью почти 7,2 гектара, которая будет преобразована по проекту «Индустриальные кварталы», находится в районе Отрадное в пешей доступности от станций «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии и Московского центрального кольца, — заявил он.

По словам заместителя мэра, объем инвестиций в развитие участка составит почти 27,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города превысит 2 миллиарда рублей. После реорганизации территории в столице появится 5,5 тысячи новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что, согласно проекту, на участке планируется возвести 220 тысяч квадратных метров нежилой застройки. Там могут быть размещены технопарк или бизнес-инкубатор, а также гостиница площадью 10 тысяч квадратных метров, отметил он.

Мэр столицы Сергей Собянин недавно рассказал, что в этом году в одном из крупнейших промышленных кластеров Москвы, индустриальном парке «Руднево», будет создано более трех тысяч новых рабочих мест. На его территории будет введено 120 тысяч квадратных метров площадей для высокотехнологичных производств.