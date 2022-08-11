«Дышать нечем»: очевидцы рассказали о ночном пожаре в Братеево
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Свидетелем пожара, который произошел в ночь на 11 августа в здании пиццерии в Братеево, стала местная жительница Ксения. Она рассказала «Вечерней Москве» о произошедшем.
— В два часа ночи я проснулась от запаха бензина и звука циркулярной пилы. Дикая вонь, просто заволокло все дымом, дышать нечем, даже страшновато стало, честно говоря, — отметила собеседница «ВМ».
Ночной пожар произошел в здании пиццерии, расположенной на улице Алма-Атинская, 3, на юге Москвы. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
По данным источника «ВМ» в экстренных службах, в результате инцидента никто не пострадал.
Этой же ночью крупный пожар произошел в воинской части № 52116 на Восточной улице в Долгопрудном. Сигнал поступил в 01:15, 36 человек эвакуировались до прибытия на место происшествия сотрудников МЧС.
Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. К его тушению привлекалось 37 человек и 9 единиц техники. Из здания эвакуированы 50 человек. Информации о пострадавших не поступало. Позже стало известно, что пожар удалось локализовать.