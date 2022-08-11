Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Дышать нечем»: очевидцы рассказали о ночном пожаре в Братеево

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
«Дышать нечем»: очевидцы рассказали о ночном пожаре в Братеево
Фото: АГН/ Мобильный репортер
Россия, Москва, Алма-Атинская улица, 3к1 Карта всех событий

Свидетелем пожара, который произошел в ночь на 11 августа в здании пиццерии в Братеево, стала местная жительница Ксения. Она рассказала «Вечерней Москве» о произошедшем.

— В два часа ночи я проснулась от запаха бензина и звука циркулярной пилы. Дикая вонь, просто заволокло все дымом, дышать нечем, даже страшновато стало, честно говоря, — отметила собеседница «ВМ».

Видео: Вечерняя Москва / Ксения Васильева

Ночной пожар произошел в здании пиццерии, расположенной на улице Алма-Атинская, 3, на юге Москвы. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

По данным источника «ВМ» в экстренных службах, в результате инцидента никто не пострадал.

Этой же ночью крупный пожар произошел в воинской части № 52116 на Восточной улице в Долгопрудном. Сигнал поступил в 01:15, 36 человек эвакуировались до прибытия на место происшествия сотрудников МЧС.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. К его тушению привлекалось 37 человек и 9 единиц техники. Из здания эвакуированы 50 человек. Информации о пострадавших не поступало. Позже стало известно, что пожар удалось локализовать.

Район Братеево очевидец Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте