«Дышать нечем»: очевидцы рассказали о ночном пожаре в Братеево

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Россия, Москва, Алма-Атинская улица, 3к1 Карта всех событий

Свидетелем пожара, который произошел в ночь на 11 августа в здании пиццерии в Братеево, стала местная жительница Ксения. Она рассказала «Вечерней Москве» о произошедшем.

— В два часа ночи я проснулась от запаха бензина и звука циркулярной пилы. Дикая вонь, просто заволокло все дымом, дышать нечем, даже страшновато стало, честно говоря, — отметила собеседница «ВМ».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Вечерняя Москва / Ксения Васильева

Ночной пожар произошел в здании пиццерии, расположенной на улице Алма-Атинская, 3, на юге Москвы. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

По данным источника «ВМ» в экстренных службах, в результате инцидента никто не пострадал.

Этой же ночью крупный пожар произошел в воинской части № 52116 на Восточной улице в Долгопрудном. Сигнал поступил в 01:15, 36 человек эвакуировались до прибытия на место происшествия сотрудников МЧС.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. К его тушению привлекалось 37 человек и 9 единиц техники. Из здания эвакуированы 50 человек. Информации о пострадавших не поступало. Позже стало известно, что пожар удалось локализовать.