Каждый восьмой выпускник в Москве получил медаль «За особые успехи в обучении»

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По итогам завершившегося учебного года каждому восьмому выпускнику в столице вручили медаль «За особые успехи в обучении». Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что эти ребята смогут получить 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

— Процент медалистов не снижается год от года, притом что требования для получения медали достаточно высоки. Это результат современных и комплексных подходов, которые применяют в образовательном процессе столичные школы. В наступающем учебном году мы готовим ряд нововведений, которые позволят качественно улучшить процесс обучения в школах для детей, их родителей и педагогов, — рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.

Выпускники могут получить московскую медаль за победу или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников, максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов, итоговые отметки «отлично» по всем предметам или не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ. При этом ребята с ограниченными возможностями могут получить эту награду если по всем учебным предметам у них будут итоговые отметки «отлично» и они наберут не менее 146 баллов по двум предметам на ЕГЭ — русскому языку и профильной математике.

Так, в этом году обладателями медалей стали 6689 выпускника, которые окончили школу на пятерки по всем предметам и набрали не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ, а 1214 школьника — за наибольшее количество баллов при сдаче ЕГЭ. Также в числе награжденных 622 победителя и призера Всероссийской олимпиады школьников и 19 выпускников с ограниченными возможностями здоровья, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что по итогам первой волны все крупные вузы России уже заполнили свои бюджетные места. Речь идет о таких вузах, как СПбГУ и МГУ. Среди инженерных вузов были названы МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Московский политехнический университет.