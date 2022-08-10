Минобрнауки: Все крупные вузы в России заполнили бюджетные места

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Все крупные вузы России заполнили свои бюджетные места по итогам первой волны, дефицита студентов нет. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

В текущем году крупные вузы страны заполнили 97,5 процента бюджетных мест. В 2021 году этот показатель был меньше — 94 процента. Уточняется, что речь идет, например, о СПбГУ и МГУ. Среди инженерных вузов были названы МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Московский политехнический университет.

На дополнительный набор, который начнется 11 августа, будет направлено не больше 2,5 процента бюджетных мест, передает сообщение РИА Новости.

Проректор Государственного университета управления Александр Троицкий сообщил, что среди российских абитуриентов все еще популярны профессии в области рекламы и маркетинга. Кроме того, в этом году будет востребована подготовка управленцев в сфере экологии.

В этом году с начала приемной кампании абитуриенты подали свыше шести миллионов заявлений в российские вузы на очную форму обучения. О том, какие специальности выбирают будущие студенты и как изменилась система приема, — в материале «Вечерней Москвы».