Сергунина: В Мосгорнаследии утвердили предмет охраны Мемориального музея Скрябина

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве утвердили предмет охраны Мемориального музея композитора Александра Скрябина. В документе перечислены все архитектурные элементы, детали оформления, планировка и интерьер дома. Об этом в четверг, 11 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В 2022 году исполнилось 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина. Программу к юбилею подготовил мемориальный музей, который на протяжении века хранит и изучает его наследие. Для города важно сохранить исторический облик и интерьер дома, где жил и работал знаменитый композитор. Предмет охраны предполагает, что реставрировать здание можно только с учетом этого документа, — пояснила Сергунина.

Специалисты включили в предмет охраны капитальные стены, перегородки, перекрытия, а также лестницу, дубовый паркет, мраморные подоконники и обои. В предмет охраны вошла и мемориальная доска на фасаде здания, установленная в 1916 году.

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы

Здание, находящееся по адресу Николопесковский переулок, дом 11, строение 1, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Оно было построено в 1820-х годах. В начале XX века дом перестроили по проекту архитектора Сергея Воскресенского. В 1912 году здесь поселился Скрябин. Квартира в арбатском переулке стала последним жильем композитора. После его смерти на доме установили мемориальную доску. 17 июля 1922 года состоялось торжественное открытие Государственного мемориального музея имени Скрябина. Вещи, которые окружали композитора при жизни и были ему дороги, остались на своих местах.

До этого Наталья Сергунина сообщила, что новый кластер «ВДНХ Экспо» станет самой современной экспозиционной площадкой в России.