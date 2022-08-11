Началась регистрация на московский осенний велофестиваль

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Пресненская набережная Карта всех событий

4 сентября 2022 года в столице пройдет осенний велофестиваль. Принять участие можно абсолютно бесплатно, для этого нужно пройти регистрацию на Едином транспортном портале. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил Московский транспорт.

— По поручению мэра Москвы мы продолжаем привлекать москвичей к здоровому образу жизни. Поездки на велосипеде помогают поддерживать себя в форме и не вредят экологии, поэтому развиваем велоинфраструктуру, организуем фестивали для любителей и тех, кто хочет найти единомышленников, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что 4 сентября состоится уже третий в году велофестиваль — осенний и пригласил всех участвовать.

Участникам советуют выбрать яркую и по-осеннему уютную одежду, чтобы соответствовать теме фестиваля — «Палитра осени».

Сбор участников планируется в 12:00 на Пресненской набережной, со стороны улицы Тестовской, старт намечен в 13:00. Дети, не достигшие 16 лет смогут принять участие только вместе со взрослыми, передает Московский транспорт.

5 августа в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что пользователям новой версии приложения «Московский транспорт» стала доступна информация о тарифах проката велосипедов.