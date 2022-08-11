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ЦОДД изменил схему движения на 114 улицах Москвы

Лейла Алиева
Город
ЦОДД изменил схему движения на 114 улицах Москвы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Гжатская улица Карта всех событий

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в июле изменил схему движения на 114 столичных улицах. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, на городских улицах появилось 334 парковки, 20 островков безопасности. 20 пешеходных переходов, 10 светофоров и 10 дополнительных полос для движения транспорта.

ЦОДД усиливает безопасность пешеходов с помощью новых зебр, островков, светофоров рядом с детскими учреждениями и прогулочными зонами. Например, на западе столицы благодаря введению одностороннего движения на Гжатской и Гродненской улицах увеличилась вместительность парковки на 116 мест, а с открытием левого поворота с улицы Озерной в сторону Рябиновой автомобили стали проезжать быстрее.

Кроме того, по просьбе жителей северо-западного округа специалисты добавили зебру на 3-й Хорошевской улице по дороге от станции Московского центрального кольца «Зорге» в сторону жилого комплекса. При этом пешеходы значительно сократили маршрут благодаря безопасному переходу, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что единый пешеходный маршрут свяжет Щукинский парк и Всехсвятскую рощу. Уточняется, что специалисты уже начали его обустраивать в рамках работ по реабилитации территорий.

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