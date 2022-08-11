Несколько улиц перекроют в Крылатском и Хорошево-Мневниках 14 августа

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

В связи с проведением фестиваля «Большой московский триатлон» в воскресенье, 14 августа, изменится схема движения на нескольких улицах в районах Крылатское и Хорошево-Мневники. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что ограничения распространяются на период времени с 07:00 до 13:45.

Так, будет перекрыт для проезда участок улицы Крылатской от съезда к парку «Сказка» до улицы Нижние Мневники, также транспорт не сможет проехать по участку Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мневники (в сторону Рублевского шоссе) от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы. При этом движение в сторону проспекта Маршала Жукова будет открыто.

Кроме того, движение перекроют на участке бокового проезда Крылатской улицы от дома 2а до въезда на территорию Гребного канала и на съезде на Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе с Островной улицы.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В пресс-службе уточнили, что с 00:01 14 августа до завершения марафона автомобили не смогут припарковаться на участке Крылатской улицы от дома 15, строения 2 до улицы Нижние Мневники, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в июле изменил схему движения на 114 столичных улицах.