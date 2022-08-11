Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Время шумных ремонтных работ в России предлагают ограничить

Геннадий Юркевич
Общество
Время шумных ремонтных работ в России предлагают ограничить
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Время для проведения ремонтных работ с высоким уровнем шума во всех жилых домах и новостройках предложили ограничить. С такой инициативой в Минстрой пришло обращение от общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Об этом в четверг, 11 августа, сообщили «Известия».

По закону в данный момент регионы могут сами устанавливать правила соблюдения уровня шума в многоэтажных домах, уточнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Администрация субъектов устанавливает, когда разрешено проведение шумных ремонтных и строительных работ, а когда — нет, рассказал он.

При том, часто правила не распространяются на новостройки первые полтора года после ввода дома в строй: в помещениях разрешено делать ремонт в любое время, кроме ночи. Поэтому люди там не совсем защищены от шумных работ у соседей, добавил «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Владимир Прохоров.

Организация предложила ввести полный запрет работ, превышающих нормы шума, в том числе в новостройках, — с 20:00 до 8:00, в праздничные дни и по воскресеньям, а также в обязательный «тихий час» с 14:00 до 16:00, передают «Известия».

25 июля специалисты из Роскачества сообщили, что делать, если соседи шумят ночью, делают бесконечный ремонт, не следят за бегающими детьми или разбрасывают мусор на лестничной площадке.

стройка Ремонт Шум
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте