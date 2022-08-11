Время шумных ремонтных работ в России предлагают ограничить

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Время для проведения ремонтных работ с высоким уровнем шума во всех жилых домах и новостройках предложили ограничить. С такой инициативой в Минстрой пришло обращение от общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Об этом в четверг, 11 августа, сообщили «Известия».

По закону в данный момент регионы могут сами устанавливать правила соблюдения уровня шума в многоэтажных домах, уточнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Администрация субъектов устанавливает, когда разрешено проведение шумных ремонтных и строительных работ, а когда — нет, рассказал он.

При том, часто правила не распространяются на новостройки первые полтора года после ввода дома в строй: в помещениях разрешено делать ремонт в любое время, кроме ночи. Поэтому люди там не совсем защищены от шумных работ у соседей, добавил «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Владимир Прохоров.

Организация предложила ввести полный запрет работ, превышающих нормы шума, в том числе в новостройках, — с 20:00 до 8:00, в праздничные дни и по воскресеньям, а также в обязательный «тихий час» с 14:00 до 16:00, передают «Известия».

25 июля специалисты из Роскачества сообщили, что делать, если соседи шумят ночью, делают бесконечный ремонт, не следят за бегающими детьми или разбрасывают мусор на лестничной площадке.