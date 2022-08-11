Милош Бикович показал новую возлюбленную

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сербский и российский актер Милош Бикович опубликовал в социальных сетях совместный снимок с новой возлюбленной — юристкой Иваной Малич, родом из Черногории, с которой знаменитость в настоящее время отдыхает на Бали.

Звезда «Холопа» запечатлел себя вместе с красавицей-брюнеткой в одном из местных кафе. При этом он отметил, что ведет здоровый образ жизни.

По всей видимости, у пары серьезные планы. После совместного отпуска влюбленные намерены поселиться в новом доме Биковича под Белградом. Поклонники актера рассчитывают, что в ближайшее время появится информация о его помолвке, передает Пятый канал.

Известно, что ранее Бикович встречался с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной. Пара рассталась в прошлом году. Позже танцовщица призналась, что она устала от нескончаемого эгоизма актера.

В конце июня стало известно, что в Москве и области началась наземная часть съемок фильма Клима Шипенко «Вызов», в котором примет участие Бикович. Актер в проекте исполнит роль хирурга. Съемки пройдут на территории Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, санатория Вороново и в специально созданном для фильма павильоне с копией Центра управления полетами (ЦУП) «Роскосмоса».