Daily Mail: Европу ожидает самая сильная засуха за 500 лет

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Более 60 процентов территории Европы находятся под угрозой засухи из-за высохшей реки Рейн. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Уточняется, что это будет самая сильная засуха за 500 лет.

В последний раз Рейн опускался до этого уровня в 2018 году, когда он закрылся для судоходства на 132 дня. Затраты на перевозку грузов по реке в этом году уже выросли в пять раз, поскольку баржи ограничивают свою способность оставаться на плаву.

По словам экспертов, из-за сбоя в поставках может снизиться общий экономический рост Германии в этом году на полпроцента, при этом страна столкнулась с рецессией из-за энергетического кризиса еще до того, как разразилась засуха. Согласно последним данным, 64 процента земель в ЕС и Соединенном Королевстве сейчас находятся под предупреждением, а 47 процентов территории Европы — в «тревожном» состоянии, что означает дефицит влаги в почве, 17 процентов — в аварийном состоянии.

Больше всего от засухи страдают Британия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Германия, Испания, Италия, Венгрия, Польша и Румыния, говорится в тексте статьи британского издания.

4 августа в результате засухи, вызванной аномальной жарой, пересохли истоки британской реки Темзы впервые в своей истории. Уточняется, что слабый поток теперь едва различим на расстоянии более восьми километров вниз по течению.