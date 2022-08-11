В Литве предложили лишать гражданства иностранцев за поддержку стран-агрессоров

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Литовская консервативная партия «Союз Отечества» разработала законопроект, из которого следует, что иностранцев, получивших гражданство страны в порядке исключения, будут лишать паспорта, если они поддерживают страны-агрессоров. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили «Известия» со ссылкой на LRT.

— Проект поправок предусматривает, что гражданин другой страны, получивший литовское гражданство в порядке исключения, лишается своего литовского паспорта, если его действия угрожают безопасности и интересам Литвы, если они поддерживают государство, угрожающее безопасности Литвы, — отметили в издании.

Законопроект был подготовлен Сеймом Даля Асанавичюте, Стасисом Шедбарасом и Андрюсом Вишняускасом. Зарегистрировать проект закона намерены в базе законодательных актов сейма в четверг.

Политики уточнили, что изменения были необходимы из-за ситуации вокруг Украины. По их мнению, нынешняя правовая норма с ее основаниями для лишения гражданства не отвечает геополитической ситуации, передают «Известия».

10 августа обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниел Майклз сообщил, что Литовские вертолеты стали сопровождать многие российские поезда, следующие на территорию Калининградской области, из-за «опасений» за Сувалкский коридор.