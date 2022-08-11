Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Литве предложили лишать гражданства иностранцев за поддержку стран-агрессоров

Геннадий Юркевич
В мире
В Литве предложили лишать гражданства иностранцев за поддержку стран-агрессоров
Фото: Depositphotos

Литовская консервативная партия «Союз Отечества» разработала законопроект, из которого следует, что иностранцев, получивших гражданство страны в порядке исключения, будут лишать паспорта, если они поддерживают страны-агрессоров. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили «Известия» со ссылкой на LRT.

— Проект поправок предусматривает, что гражданин другой страны, получивший литовское гражданство в порядке исключения, лишается своего литовского паспорта, если его действия угрожают безопасности и интересам Литвы, если они поддерживают государство, угрожающее безопасности Литвы, — отметили в издании.

Законопроект был подготовлен Сеймом Даля Асанавичюте, Стасисом Шедбарасом и Андрюсом Вишняускасом. Зарегистрировать проект закона намерены в базе законодательных актов сейма в четверг.

Политики уточнили, что изменения были необходимы из-за ситуации вокруг Украины. По их мнению, нынешняя правовая норма с ее основаниями для лишения гражданства не отвечает геополитической ситуации, передают «Известия».

10 августа обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниел Майклз сообщил, что Литовские вертолеты стали сопровождать многие российские поезда, следующие на территорию Калининградской области, из-за «опасений» за Сувалкский коридор.

Украина Литва Гражданство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте