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Названы самые необычные имена для новорожденных в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Названы самые необычные имена для новорожденных в Петербурге
Фото: Pixabay

Комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга составил топ самых необычных имен для новорожденных в 2022 году.

Эксперты отмечают, что многие петербургские пары подходят творчески к выбору имени для новорожденного.

Часто петербуржцы отдают предпочтение именам со славянскими и древнегреческими корнями. Особенно это прослеживается в статистике мужских имен: Велидар, Весемир, Дамирослав, Евсевий, Огнеслав, Патрикей, Севериан.

Также часто жители Петербурга называют детей именами героев фильмов, а также используют для своих малышей наименование времен года и даже географические названия. Среди женских имен самыми необычными оказались Беллатриса, Донесса, Евстолия, Истислава, Осень, Славяна, Харитония, передает издание «Невские новости».

В 2021 году пятерка самых популярных имен для новорожденных в Москве изменилась. Два необычных имени — Ева и Лев — вошли в топ любимых в городе. Так, в столице насчитали более 1600 Ев и свыше 1700 Львов.

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