Захарова призвала Британию привлечь к ответу США за эскалацию вокруг Тайваня

Фото: МИД РФ

Министерству иностранных дел Великобритании следует вызвать американского посла в связи с посещением спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Тайваня. Такое мнение высказала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала недавнее заявление главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, которая призвала Китай решить мирным способом все разногласия вокруг Тайваня и вызвала китайского посла для дачи объяснений по поводу действий его страны.

— Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией никто не называет, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что Пекин неоднократно заявлял Вашингтону, что на визит Пелоси в Тайвань со стороны их страны последуют ответные действия.

Недавний визит на Тайвань спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон, что «играющий с огнем рискует обжечься».

При этом Белый дом заверил Пекин в неотступности от политики «одного Китая» и дистанцировался от визита главы верхней палаты парламента, заявив, что Пелоси может принимать решения самостоятельно, именно так и произошло в случае с визитом на Тайвань.