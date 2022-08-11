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В парке «Остров Мечты» начался фестиваль «День Индии»

Геннадий Юркевич
Город
В парке «Остров Мечты» начался фестиваль «День Индии»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, проспект Андропова, 1 Карта всех событий

В развлекательном центре «Остров Мечты» начался фестиваль «День Индии». Он будет длиться до 14 августа и открыт для всех желающих с 10:00 до 22:00. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил сайт правительства и мэра Москвы.

На площадке сделали много тематических зон. Гости получат возможность приобщиться к разнообразным танцевальным традициям Индии, расписать руки традиционными узорами хной, поставить на лоб красную точку — тику, почувствовать ароматы специй и насладиться блюдами национальной кухни.

Недалеко от входа в парк располагается Veda Weekend, здесь ежедневно проходят концерты, консультации астрологов, кинопоказы, мастер-классы по йоге в гамаках, лекции, а также дискотека. В зоне восточной еды посетители смогут найти традиционные индийские блюда, сладости и фрукты.

На основной площадке целый день будут проводиться дегустации, мастер-классы, розыгрыши призов, роспись хной, консультации. Кроме того, будет возможность попробовать индийский массаж и понять, что такое васту.

На ярмарке гости смогут купить разные национальные товары и даже посмотреть снятые в Болливуде картины — с 20:00 до 22:00. На основной сцене выступят более 500 артистов с различными вокальными и танцевальными номерами, передает mos.ru.

До этого сообщалось, что началась регистрация на осенний велофестиваль, который пройдет в этом году в Москве 4 сентября.

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