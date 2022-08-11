Андрей Бочкарев: Южная рокада разгрузит кольцевые дороги на юге Москвы

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южная рокада Карта всех событий

После завершения строительства Южная рокада станет альтернативой Московской кольцевой автодороги и Третьему транспортному кольцу в южном и юго-восточном секторах столицы. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках проекта Южной рокады ведутся работы на четырех участках: строительство улично-дорожной сети от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка, реконструкция улицы Верхние Поля от улицы Марьинский Парк до МКАД и реконструкция Донецкой улицы на участке от улицы Подольской до Курьяновской набережной, а также развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня, — рассказал он.

По словам заммэра, трасса состоит из восьми участков, из которых в настоящее время готовы четыре — от Рублевского шоссе до Пролетарского проспекта.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что работы ведутся на трех участках. Он уточнил, что на участке между улицей Каспийской и 1-го Котляковского переулка специалисты монтируют металлоконструкции пролетных строений семи путепроводов, а также занимаются устройством подпорных стен, теплосетей, дождевой канализации и возведением пешеходных переходов.

Глава холдинга также рассказал, что на участке от улицы Марьинский Парк до МКАД идет прокладка дождевой канализации и теплосетей, а также переустройство кабельных линий. В рамках реконструкции улицы Донецкой специалисты возводят очистные сооружения и здания конечной станции отстойно-разворотной площадки, заключил он.

До этого руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что на Южной рокаде построят подземные пешеходные переходы в районе Кантемировской улицы.