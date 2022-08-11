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Врач рассказал, можно ли покупать арбуз на обочине дороги

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказал, можно ли покупать арбуз на обочине дороги
Фото: shutterstock

Как не отравиться арбузом и можно ли покупать его на обочине дороги, рассказал врач-диетолог Артур Моисеенко.

Он отметил, что отравление арбузом происходит нередко. Это связано не с высоким уровнем нитратов, а с несоблюдением банальных норм гигиены.

— Такие симптомы, как тошнота, диарея, боль в животе, чаще всего сопровождают кишечную инфекцию, симптомы которой возникают при попадании в организм бактерий, живущих на поверхности арбуза или фруктов и овощей, выращенных в открытом грунте, — пояснил он в комментарии МИР 24.

Если не помыть арбуз тщательно, то бактерии могут попасть в мякоть, а затем в желудочно-кишечный тракт.

Врач добавил, что риск отравиться арбузом, купленным на обочине дороги, гораздо выше, чем на рынке или в магазине. По словам эксперта, на организованных рынках и бахчевых развалах риск получить пищевое отравление ниже, так как у продавцов есть документация, которая подтверждает качество продукции.

Врачи отмечают, что арбуз богат витаминами группы В, особенно В1 и В6, а также различными минералами, такими как калий и магний. Кроме того, арбуз не содержит жира и холестерина, поэтому считается низкокалорийным фруктом, передает ФАН.

В России начался арбузный сезон, каждый желающий может полакомиться этой сочной ягодой. Однако далеко не каждый арбуз пригоден для употребления, так как случаи отравления этим летним плодом — не редкость. «Вечерняя Москва» узнала о главных признаках интоксикации организма после употребления сладкого продукта.

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