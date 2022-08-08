Рвота, слабость, диарея: инфекционист Покровский назвал пять главных признаков отравления арбузом

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В России начался арбузный сезон, и каждый желающий может полакомиться этой сочной ягодой. Однако далеко не каждый арбуз пригоден для употребления, так как случаи отравления этим летним плодом — не редкость. «Вечерняя Москва» узнала о главных признаках интоксикации организма после употребления сладкого продукта.

По словам врача-инфекциониста, эпидемиолога, заведующего отделом НИИ Роспотребнадзора, сотрудника Российской академии наук (РАН) Вадима Покровского, как правило, отравление возникает не от самих плодов, а от вредоносных веществ, которые могли попасть в арбуз или дыню:

— Отравиться плодами невозможно. Интоксикация возникает лишь в том случае, если в арбузе или дыне содержатся химические вещества или большое количество удобрений, которые применялись для растений, чтобы они лучше плодоносили.

Также нередко в поврежденных плодах возникает бактерицидная среда, которая может способствовать возникновению пищевого отравления, подчеркнул специалист:

— Очень важно при выборе ягод отдавать предпочтение только целым плодам, без трещин и надрезов. После покупки арбуз нужно тщательно помыть с мылом под проточной водой, чтобы нейтрализовать остатки опасных бактерий и инфекций с поверхности плода. И только потом можно продукт употреблять.

Покровский отметил, что среди основных признаков отравления можно выделить следующие:

— В первую очередь у пациента возникает диарея. А затем начинаются рвотные позывы, повышается температура тела, возникают интоксикация и слабость.

Если вы обнаружили у себя подобные признаки, необходимо немедленно обратиться к врачу, заметил собеседник «ВМ»:

— Пока вы их ждете, нужно попытаться оказать себе или тому, кто отравился, первую помощь. Следует промыть желудок и вызвать рвоту, чтобы освободиться от дискомфортных ощущений. Лечение последствий — это уже прерогатива медиков.

Случаи, когда москвичи попадают в больницу с признаками отравления после того, как съели арбуз, происходят каждое лето. Так, мужчина попал в реанимацию после того, как съел арбуз. Известно, что мужчина вместе с другом купил ягоду с рук около станции метро «Партизанская». После этого они пошли в отель, где и съели арбуз. Вскоре гражданам стало плохо, и они вызвали скорую помощь. По подозрению медиков, горожане получили токсическое отравление. Прокуратура начала проверку после случившегося.

Еще один громкий случай отравления арбузом в Москве произошел осенью 2021 года. Тогда трое членов одной семьи — бабушка, мать и ребенок — были госпитализированы с признаками отравления после того, как они съели арбуз, купленный в одном из сетевых супермаркетов. Пожилая женщина и ребенок скончались в больнице. Мать ребенка находилась в тяжелом состоянии.