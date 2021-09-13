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Криминалист допустил, что в купленный в магазине арбуз могли вколоть яд

Юлия Курганова

Происшествия
Криминалист допустил, что в купленный в магазине арбуз могли вколоть яд
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

Криминалист Сергей Максимов счел возможным, что в купленный в магазине арбуз, которым смертельно отравились бабушка и внучка в Москве, могли умышленно вколоть яд.

— Такое в истории бывало, известен случай, когда работник школьной столовой на фоне психиатрического заболевания подкладывал яд в булочки. Так могло получиться и с арбузом: кто-то из чувства ненависти вколол в него яд. Возможность достать отравляющие вещества, к сожалению, есть, — отметил он.

Эксперт добавил, что нельзя отравиться насмерть той концентрацией веществ, которая присутствует в удобрениях, или при дезинсекции помещения, сообщает издание «Известия».

В субботу, 12 сентября, стало известно, что в крови погибшей 61-летней москвички и ее 15-летней внучки были найдены следы этиленгликоля — вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием.

Инцидент с отравлением целой семьи в жилом доме на Совхозной улице произошел в четверг, 9 сентября. Тогда трое членов одной семьи — бабушка, мать и ребенок — были госпитализированы с признаками отравления после того, как они съели арбуз, купленный в одном из сетевых супермаркетов. Пожилая женщина и ребенок скончались в больнице. Мать ребенка находится в тяжелом состоянии.

В пятницу, 10 сентября, в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что окончательную причину смерти пожилой москвички и ее внучки, которые были госпитализированы с признаками отравления и скончались в больнице, назовут после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Предположительно, причиной отравления называли арбуз, который накануне после ужина ели все члены семьи.

В Москве также начала работу «горячая линия» для покупателей магазина, в котором отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз, сообщает «НСН» со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию о трагедии, а также узнала у врача, действительно ли арбуз может стать причиной смерти человека.

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