Отравление на Совхозной: мог ли арбуз стать причиной гибели бабушки и внучки в Москве
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В Москве пожилая женщина и ее 15-летняя внучка умерли, предположительно, отравившись арбузом. Их доставили в больницу вместе с мамой ребенка, ее спасти удалось. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию о трагедии, а также узнала у врача, действительно ли арбуз может стать причиной смерти человека.
Ягода из магазина
Трех членов одной московской семьи — бабушку, маму и ее 15-летнюю дочку — доставили в больницу еще 9 сентября. Все они ели арбуз, купленный в магазине на улице Совхозной. Отец девочки не притрагивался к ягоде.
В пресс-службе столичного департамента здравоохранения отметили, что окончательную причину случившегося еще предстоит выяснить. В ведомстве рассказали, что члены семьи несколько раз вызывали скорую помощь. Первая бригада приезжала к дому номер 16 на Совхозной улице еще рано утром 9 сентября: плохо себя почувствовала бабушка. Медики рекомендовали ей госпитализироваться, однако женщина отказалась.
Через несколько часов скорая приехала уже к девочке, однако врачи решили, что ее состояние не вызывает опасений. Позже медиков вызвала мама: состояние женщины ухудшилось, в связи с чем ее госпитализировали. К вечеру в стационар доставили уже девочку и бабушку, которые тоже почувствовали себя хуже.
Медикам удалось спасти только маму девочки: бабушка скончалась вечером в четверг, внучка умерла утром следующего дня.
После инцидента управление Роспотребнадзора по столице открыло горячую линию для посетителей магазина на Совхозной улице. Помещение магазина оцепили правоохранители.
Эпидемиолог рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке к осени
Утром в субботу стало известно о госпитализации с отравлением еще троих жителей дома на Совхозной улице. Умершие бабушка и девочка были их соседями. Точных причин госпитализации пока не называют.
Какой арбуз опасен
Некачественный арбуз действительно может привести к отравлению со смертельным исходом, считает диетолог Елена Соломатина.
— Проблемы могут возникнуть из-за неправильного хранения, причем необязательно в магазине. Многие покупают арбуз и кладут на несколько дней в теплое место. Часть арбуза за это время подгнивает, но выбрасывать его жалко. Люди просто срезают эту часть, а остальное съедают, — отмечает врач.
Специалист подчеркивает, что отравление арбузом также возможно из-за «перекормки нитратами». В группе риска в этом случае: пожилые, дети и страдающие хроническими заболеваниями, отмечает врач.
Как правило, признаки чрезмерной обработки нитратами хорошо заметны, рассказывает эксперт.
— Если после разрезания вы увидели, что прожилки желтые и жесткие, а мякоть глянцевая, — это признаки перекормки нитратами. Также не стоит есть арбуз, имеющий «металлический» вкус, — советует диетолог.
Названы три ощущения, с которыми нужно срочно идти к кардиологу
Эксперт обращает внимание, что важно осматривать арбуз перед покупкой. По ее словам, болезнетворные микроорганизмы могут попасть в ягоду даже через небольшое отверстие. Также ни в коем случае нельзя позволять продавцу отрезать кусочек от арбуза «для пробы», подчеркивает Соломатина.
Когда вызывать врача
Диетолог отмечает, что при подозрении на отравление арбузом нужно как можно быстрее принимать меры.
— При отравлении у пожилых и детей нужно сразу вызывать врача, потому что события могут развиваться быстро. У ребенка может моментально наступить обезвоживание. Взрослым тоже необходимо быть начеку, — рассказывает врач.
Диетолог обращает внимание, что симптомами отравления могут быть диарея, тошнота, рвота, режущая боль. При отсутствии возможности вызвать врача можно принять абсорбент и пить много воды.
В домашних условиях можно предотвратить обезвоживание, выпив воду, разбавленную сахаром, солью и содой, рекомендует собеседница «ВМ». Их нужно растворить в пропорции: одна ложка на один литр жидкости, рассказывает Соломатина.
В тяжелых случаях помощь необходима незамедлительно, подчеркивает специалист.
— Головокружение и посинение носогубного треугольника могут быть признаками гипоксии после отравления нитратами. В этой ситуации срочно нужно вызывать скорую. Человека обязательно надо положить на свежий воздух, обеспечить приток кислорода, — заключает врач.