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Отравление на Совхозной: мог ли арбуз стать причиной гибели бабушки и внучки в Москве

Игорь Синельников

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Отравление на Совхозной: мог ли арбуз стать причиной гибели бабушки и внучки в Москве
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

В Москве пожилая женщина и ее 15-летняя внучка умерли, предположительно, отравившись арбузом. Их доставили в больницу вместе с мамой ребенка, ее спасти удалось. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию о трагедии, а также узнала у врача, действительно ли арбуз может стать причиной смерти человека.

Ягода из магазина

Трех членов одной московской семьи — бабушку, маму и ее 15-летнюю дочку — доставили в больницу еще 9 сентября. Все они ели арбуз, купленный в магазине на улице Совхозной. Отец девочки не притрагивался к ягоде.

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения отметили, что окончательную причину случившегося еще предстоит выяснить. В ведомстве рассказали, что члены семьи несколько раз вызывали скорую помощь. Первая бригада приезжала к дому номер 16 на Совхозной улице еще рано утром 9 сентября: плохо себя почувствовала бабушка. Медики рекомендовали ей госпитализироваться, однако женщина отказалась.

Через несколько часов скорая приехала уже к девочке, однако врачи решили, что ее состояние не вызывает опасений. Позже медиков вызвала мама: состояние женщины ухудшилось, в связи с чем ее госпитализировали. К вечеру в стационар доставили уже девочку и бабушку, которые тоже почувствовали себя хуже.

Медикам удалось спасти только маму девочки: бабушка скончалась вечером в четверг, внучка умерла утром следующего дня.

После инцидента управление Роспотребнадзора по столице открыло горячую линию для посетителей магазина на Совхозной улице. Помещение магазина оцепили правоохранители.

Утром в субботу стало известно о госпитализации с отравлением еще троих жителей дома на Совхозной улице. Умершие бабушка и девочка были их соседями. Точных причин госпитализации пока не называют.

Какой арбуз опасен

Некачественный арбуз действительно может привести к отравлению со смертельным исходом, считает диетолог Елена Соломатина.

— Проблемы могут возникнуть из-за неправильного хранения, причем необязательно в магазине. Многие покупают арбуз и кладут на несколько дней в теплое место. Часть арбуза за это время подгнивает, но выбрасывать его жалко. Люди просто срезают эту часть, а остальное съедают, — отмечает врач.

Специалист подчеркивает, что отравление арбузом также возможно из-за «перекормки нитратами». В группе риска в этом случае: пожилые, дети и страдающие хроническими заболеваниями, отмечает врач.

Как правило, признаки чрезмерной обработки нитратами хорошо заметны, рассказывает эксперт.

— Если после разрезания вы увидели, что прожилки желтые и жесткие, а мякоть глянцевая, — это признаки перекормки нитратами. Также не стоит есть арбуз, имеющий «металлический» вкус, — советует диетолог.

Эксперт обращает внимание, что важно осматривать арбуз перед покупкой. По ее словам, болезнетворные микроорганизмы могут попасть в ягоду даже через небольшое отверстие. Также ни в коем случае нельзя позволять продавцу отрезать кусочек от арбуза «для пробы», подчеркивает Соломатина.

Когда вызывать врача

Диетолог отмечает, что при подозрении на отравление арбузом нужно как можно быстрее принимать меры.

— При отравлении у пожилых и детей нужно сразу вызывать врача, потому что события могут развиваться быстро. У ребенка может моментально наступить обезвоживание. Взрослым тоже необходимо быть начеку, — рассказывает врач.

Диетолог обращает внимание, что симптомами отравления могут быть диарея, тошнота, рвота, режущая боль. При отсутствии возможности вызвать врача можно принять абсорбент и пить много воды.

В домашних условиях можно предотвратить обезвоживание, выпив воду, разбавленную сахаром, солью и содой, рекомендует собеседница «ВМ». Их нужно растворить в пропорции: одна ложка на один литр жидкости, рассказывает Соломатина.

В тяжелых случаях помощь необходима незамедлительно, подчеркивает специалист.

— Головокружение и посинение носогубного треугольника могут быть признаками гипоксии после отравления нитратами. В этой ситуации срочно нужно вызывать скорую. Человека обязательно надо положить на свежий воздух, обеспечить приток кислорода, — заключает врач.

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