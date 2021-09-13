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Стало известно вещество, обнаруженное в крови погибших при отравлении в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Стало известно вещество, обнаруженное в крови погибших при отравлении в Москве
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

В крови погибшей 61-летней женщины и ее внучки были обнаружены следы этиленгликоля — вещества, которое обладает токсическим и ядовитым действием. Об этом сообщили в воскресенье, 12 сентября, в Telegram-канале «Новости Москвы».

Отмечается, что этиленгликоль широко применяется, к примеру, как компонент тормозных жидкостей и антифризов.

Инцидент с отравлением целой семьи в жилом доме на Совхозной улице произошел в четверг, 9 сентября. Тогда трое членов одной семьи — бабушка, мать и ребенок — были госпитализированы с признаками отравления после того, как они съели арбуз, купленный в одном из сетевых супермаркетов. Пожилая женщина и ребенок скончались в больнице. Мать ребенка находится в тяжелом состоянии.

В пятницу, 10 сентября, в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что окончательную причину смерти пожилой москвички и ее внучки, которые были госпитализированы с признаками отравления и скончались в больнице, назовут после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Предположительно, причиной отравления называли арбуз, который накануне после ужина ели все члены семьи.

В Москве также начала работу «горячая линия» для покупателей магазина, в котором отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз, сообщает «НСН» со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию о трагедии, а также узнала у врача, действительно ли арбуз может стать причиной смерти человека.

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