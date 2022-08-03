Чудо-ягода: названа скрытая польза арбузов для мужчин и спортсменов

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Москве открылось более 200 бахчевых развалов, где можно приобрести арбузы и дыни. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», чем арбузы могут быть полезны для мужчин и спортсменов.

По словам диетолога, в ягоде содержится большое количество полезных веществ.

— Арбуз богат структурированной водой, на усвоение которой организм практически не тратит энергии, она очень легко усваивается. В арбузе достаточно много ликопина — вещества, которое предохраняет от разрушения нашу сердечно-сосудистую систему. Есть исследования, подтверждающие, что у мужчин ликопин предотвращает развитие заболеваний предстательной железы, — подчеркнула Соломатина.

Врач добавила, что в арбузе также содержится цитруллин, который спортсмены используют в виде добавок. Он помогает сохранить мышечную массу и увеличивает выносливость.

Помимо этого, цитруллин выводит из организма лишнюю жидкость, заключила Соломатина в беседе с «ВМ».

До этого специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать спелый арбуз. При выборе ягоды следует обратить внимание на целостность кожуры и наличие светлого пятна на боку.