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Уголовное дело возбуждено по факту гибели строителя в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту гибели строителя в Новой Москве
Фото: Пресс-служба Следственного комитета по городу Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройплощадке в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 11 августа.

По ее словам, дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи установят круг лиц, допустивших нарушение, а также оценят действия ответственных лиц компании.

Во вторник, 10 августа, на стройке в Новой Москве рабочий упал в котлован строящегося здания. От полученных травм он скончался на месте.

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