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Рабочий погиб на стройке в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Рабочий погиб на стройке в Новой Москве
Фото: пресс-служба Следственного комитета по городу Москве

Рабочий погиб на стройке в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в среду, 10 августа.

По ее словам, утром 10 августа рабочий упал в котлован строящегося здания. От полученных травм он скончался на месте.

Рабочий погиб на стройке в Новой Москве Фото: пресс-служба Следственного комитета по городу Москве

На месте происшествия работают следователи. По факту гибели рабочего проводится доследственная проверка.

23 апреля в результате обрушения строительных лесов на объекте на Варшавском шоссе погиб рабочий.

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