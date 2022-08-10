Фото: пресс-служба Следственного комитета по городу Москве

Рабочий погиб на стройке в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в среду, 10 августа.

По ее словам, утром 10 августа рабочий упал в котлован строящегося здания. От полученных травм он скончался на месте.

Фото: пресс-служба Следственного комитета по городу Москве

На месте происшествия работают следователи. По факту гибели рабочего проводится доследственная проверка.

23 апреля в результате обрушения строительных лесов на объекте на Варшавском шоссе погиб рабочий.