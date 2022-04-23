Человек остался под завалами в результате обрушения стройлесов на Варшавском шоссе

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Россия, Москва, Варшавское шоссе, 168 Карта всех событий

Строительные леса обрушились по адресу Варшавское шоссе, дом 168. Об этом в субботу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Площадь обрушения составила 180 квадратных метров.

На место происшествия приехала скорая помощь. Медики осматривают двоих пострадавших.

Под завалами оставались двое человек, одного спасатели смогли достать из-под лесов. Другой в настоящее время не подает признаков жизни.

Прокуратура Москвы в четверг, 14 апреля, сообщила об обрушении плиты перекрытий одного из этажей в доме в Бригадирском переулке. В пресс-службе ведомства уточнили, что инцидент произошел во время проведения ремонтных работ. В результате обрушения плиты пострадали два человека, один из них скончался.

До этого стало известно, что строительные леса рухнули на припаркованные автомобили в Георгиевском переулке Москвы. Инцидент произошел напротив здания Госдумы.