СК возбудил новое дело в отношении скопинского маньяка Виктора Мохова

Фото: Youtube / Собчак

Против Виктора Мохова, более известного как скопинский маньяк, возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Рязанской области в четверг, 11 августа.

По данным пресс-службы, Виктора Мохова обвиняют по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений». По данным следователей, скопинский маньяк помогал спрятать тело для сокрытия убийства, которое произошло 2 августа 2022 года.

Тогда в доме у Мохова произошла пьяная драка во время застолья. Один из присутствовавших, 39-летний мужчина, ударил собутыльника локтем в шею, отчего последний скончался.

Чтобы скрыть преступление, тело погибшего спрятали. В сокрытии помогал Мохов, сообщили на сайте СУ СК по Рязанской области.

В среду, 10 августа, стало известно, что в отношении не так давно вышедшего на свободу Виктора Мохова снова могут возбудить уголовное дело. Предыдущий срок скопинский маньяк отбывал за похищение и насильное удержание в своем доме в течение четырех лет двух несовершеннолетних девушек.