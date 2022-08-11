Депутат МГД Козлов сообщил, что «Миллион призов» привлечет внимание молодежи к выборам

Фото: depositphotos

Акция «Миллион призов» привлечет внимание молодежи к выборам муниципальных депутатов в Москве. Таким мнением депутат Московской городской думы Александр Козлов поделился с Агентством городских новостей «Москва».

— Геймификация, то есть использование игровых механик для повышения вовлеченности в процесс, активно используется в маркетинге. Данный подход доказал свою эффективность, особенно при работе с молодежью. Это не удивляет — уже не одно поколение выросло в мире, неотъемлемая часть которого компьютеры, гаджеты, видеоигры, — уточнил Козлов.

По его словам, столкнувшись в жизни с привычной механикой взаимодействия, когда за совершение какого-то действия ты получаешь бонус, человек лучше вовлекаются в предлагаемый процесс.

Парламентарий также добавил, что на выборах данные методы внедряются уже не первый год и смогли показать хорошие результаты.

Депутат отметил, что основная цель акции «Миллион призов» — знакомство как можно большего количества людей с новыми технологиями выборов.

Помимо этого, жители Москвы могут отдать выигранные деньги на благотворительность или пополнить ими карту «Тройка». В общем счете будет разыграно больше 600 тысяч призов. Принимать учаcтие в лотерее смогут граждане столицы, проголоcовавшие онлайн на выборах муниципaльных депутатов с 9 по 11 сентября.

9 августа в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что в столице пройдет розыгрыш более 600 тысяч призов среди горожан, принявших участие в онлайн-выборах муниципальных депутатов.