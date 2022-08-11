СК опубликовал кадры допросы скопинского маньяка Виктора Мохова
Виктор Мохов, также известный как скопинский маньяк, дал признательные показания по делу об укрывательстве преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Рязанской области в четверг, 11 августа.
СК опубликовал видео, на котором Мохов проходит проверку показаний, рассказывая в подробностях следователям о том, как и куда он вместе со своим знакомым прятал тело убитого собутыльника.
Трагедия, о которой идет речь, произошла 2 августа. Мужчины собрались выпить в доме Мохова. Во время застолья произошла драка, по результатам которой 39-летний знакомый хозяина дома убил собутыльника. Дабы скрыть преступление, злоумышленник вместе с Моховом спрятали тело.
По факту данных преступлений возбуждены уголовные дела. Скопинского маньяка обвинили по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений», его знакомого — по статье «Убийство».