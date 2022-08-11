Депутат МГД Гусева: Низкий уровень безработицы — результат эффективной работы столичных властей

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Эффективные меры, которые столичное правительство применяет для регулирования рынка труда, позволили сохранить в городе крайне низкий уровень безработицы. Об этом сообщила председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— В июле 2022 года уровень безработицы в Москве составил 0,45 процента и остался таким по состоянию на 1 августа. В столичной службе занятости зарегистрированы 32,7 тысячи человек. Московские данные по безработице действительно внушают оптимизм, уровень менее 0,5 процента — крайне низкий, — отметила она.

По словам депутата, большое количество заграничных компаний, которые заявляли об уходе из страны или ограничении своей деятельность, базировались именно в Москве. При этом она уточнила, что 77,6 процента иностранных компаний не стало закрывать российский бизнес.

Парламентарий пояснила, что многие из них нашли формат, позволяющий им продолжить работу. К таковым относится ребрендинг, передача активов российскому менеджменту или смену собственника. Такие решения позволили сохранить рабочие места, подчеркнула Гусева.

В то же время город принимает меры для поддержки сотрудников, неожиданно потерявших работу из-за ухода иностранных компаний из России, продолжила депутат.

— Еще в апреле 2022 года в Москве для поддержки этой категории работников были запущены программы субсидированного найма, по которым уже создано 15 тысяч рабочих мест, — рассказала она.

Кроме того, по словам парламентария, при помощи службы занятости новые рабочие места получили 55 тысяч человек, в том числе 40 тысяч — с начала марта.

Также, с начала весны заработала программа поддержки работодателей, сотрудников, находящихся под риском увольнения, и тех, кто лишился работы.

Гусева напомнила, что на базе центра «Моя работа» функционируют рекрутинговые центры крупных компаний, а на базе инновационно-образовательного комплекса «Техноград» работает горячая линия по вопросам переобучения, консультаций по трудоустройству и получения психологической помощи, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что в учебном центре «Профессионал» городской службы занятости стартовал совместный проект с крупнейшей столичной компанией по обслуживанию лифтов и эскалаторов, в рамках которой москвичи могут бесплатно обучиться на курсах электромехаников лифтов, после чего устроиться в компанию на работу.