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Эксперты пояснили, почему Javelin оказался неэффективен на Украине

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты пояснили, почему Javelin оказался неэффективен на Украине
Фото: depositphotos

Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin, которые поставлялись украинским военным из Вашингтона, оказались абсолютно не эффективны по ряду причин. Об этом свидетельствуют документы компании, производящей технику.

Согласно открытым данным, дальность FGM-148 может составлять до пяти километров. Однако во внутренних документах компании-производителя Raytheon, которые оказались в распоряжении RT, максимальная дальность в два раза ниже — всего 2,5 километра.

Таким образом, Javelin уступает в дальности старым комплексам BGM-71 TOW образца 1970 года (она составляет 3,7 километра) при сопоставимой мощности. При этом старые комплексы дешевле новых образцов вооружения в 10–12 раз.

Кроме того, в опроснике из внутреннего документа Raytheon, который заполняли американские военные, указано, что примерно треть попыток выстрелить из Javelin «сопровождалась проблемами».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и весьма истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул чиновник.

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