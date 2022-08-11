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Москва сдаст в аренду участок для промышленного предприятия в ЗАО

Лейла Алиева
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Москва сдаст в аренду участок для промышленного предприятия в ЗАО
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Внуковское, Внуковское шоссе Карта всех событий

Столица выставила на торги земельный участок промышленного назначения недалеко от аэропорта Внуково. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заявки на участие в торгах можно подать до 19 августа, а открытый аукцион состоится онлайн 23 августа.

— За первые шесть месяцев 2022 года аукционы состоялись более чем по 4,4 тысячи объектов городской собственности. Сейчас предприниматели могут арендовать земельный участок под строительство промышленного объекта — перерабатывающего и производственного предприятия, в том числе фармацевтического, пищевого, строительного и транспортного, — рассказал Щербаков.

По его словам, арендатору, получившему разрешение на строительство, нужно в течение 27 месяцев закончить работы нулевого цикла: вырыть котлован, залить фундамент, возвести стены и перекрытия подземной части объекта. Участок находится между Внуковским шоссе и Советской улицей, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Также город выставил на торги 219 машино-мест на северо-западе столицы. Уточняется, что больше всего лотов находится в Митине — 83 объекта, а в Куркине и Строгине можно приобрести по 40 машино-мест.

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