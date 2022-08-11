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Число аварий с участием автомобилей каршеринга снизилось в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Число аварий с участием автомобилей каршеринга снизилось в Москве
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Госавтоинспекция подвела статистику по ДТП с участием автомобилей каршеринга за семь месяцев 2022 года. Количество аварий снизилось на 11,5 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 11 августа.

На 20 и 12,9 процента снизилось количество погибших и пострадавших в таких ДТП. В 200 авариях за семь месяцев погибли 12 человек и 237 получили различные травмы.

Отчитались служители правопорядка и о самых частых административных правонарушениях с участием арендованных авто. Как сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы», это вождение в нетрезвом виде, управление транспортным средством водителем, у которого нет прав, а также нахождение за рулем людей, которые не зарегистрированы в компании арендодателе.

В среду, 10 августа, Госавтоинспекция рассказала о самых частых причинах ДТП за прошедшую часть года.

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