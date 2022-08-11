МИД России ответил на предложение Швейцарии представлять интересы Украины

Фото: МИД РФ

Швейцария не имеет права представлять интересы Киева в России, так как лишилась нейтрального статуса. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Он подтвердил, что швейцары интересовалась мнением российских коллег о возможном представительстве интересов Украины в России.

— Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов, — отметил Нечаев.

Он напомнил, что Берн поддержал антироссийские санкции, а также «поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве» и принимает участие в развернутой Украиной и Западом «агрессивной русофобской кампании».

Дипломат выразил недоумение, как на этом фоне страна может «предлагать посредничество, представительство и иные добрые услуги», передает РИА Новости.

Накануне пресс-служба швейцарского министерства иностранных дел сообщила, что страна завершила переговоры с Украиной, согласно которым Берн будет представлять интересы Киева в России.

Отмечается, что Швейцария с самого начала конфликта на Украине была готова предоставить свои услуги обеим сторонам. Уточняется, что речь идет об организации переговорной площадки, а также предоставлении субстантивной и экспертной поддержки в процессе диалога.