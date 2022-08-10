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Швейцария завершила переговоры с Украиной о представлении интересов Киева в Москве

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Швейцария завершила переговоры с Украиной о представлении интересов Киева в Москве
Фото: Pixabay

Швейцария завершила переговоры с Украиной, согласно которым Берн будет представлять интересы Киева в России. Об этом сообщили в пресс-службе швейцарского министерства иностранных дел в среду, 10 августа.

— Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Швейцария с самого начала конфликта на Украине была готова предоставить свои услуги обеим сторонам. Уточняется, что речь идет об организации переговорной площадки, а также предоставлении субстантивной и экспертной поддержки в процессе диалога, передает РИА Новости.

До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, он убежден, что конфликт можно разрешить с помощью переговорного процесса.

Позже Владимир Зеленский назвал причину для отказа от переговоров с Россией. Он заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем российских военных.

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